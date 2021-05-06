В Украине хотят отменить штамп о месте прописки

Е-паспорт Фото из открытых источников

Его принятие позволит получать прописку онлайн, а из паспортов украинцев исчезнет штамп о месте жительства

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Документ опубликован на сайте парламента.

В частности, появление такой законотворческой инициативы прокомментировал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, сейчас украинцам для регистрации места проживания в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ждать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого.

"Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - отметил он.

Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту проживания, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки.

"Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - добавил Федоров.

Новости по теме: В Украине ввели электронную прописку: Кто сможет ее получить

Напомним, в прошлом году во время презентации приложения "Дія" глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк анонсировал введение электронной прописки.