В Украине хотят отменить перенос выходных по случаю двух праздников, - Минкульт

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По словам министра культуры, речь идет о 8 Марта и 1 мая

В Минкульте заявляют, что в Украине хотят предложить не переносить выходные на будние дни по случаю двух праздников - 8 Марта и 1 мая. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в "Сніданку".

Ткаченко рассказал, что в сентябре в его ведомстве активно обсуждался вопрос о возможном прекращении переносов выходных в будний день, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Однако данное нововведение будет касаться только двух дат.

Как отмечается, речь идет о 8 Марта и 1 мая. Министр пояснил, что если эти праздники придутся на субботу или воскресенье, то они не будут переносится на ближайшие будние дни.

"Это комплексный вопрос по всем праздникам и официальным, и неофициальным. Среди них было обсуждение того, что только два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. Это общеевропейская традиция и даже в Советском Союзе не было следующего дня выходного", - уточнил министр.

Также Александр Ткаченко прокомментировал ситуацию с другими праздниками.

"Все остальные традиционные праздники: Новый Год, Рождество, Пасха, Троица – остаются так, как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", - подчеркнул министр культуры и информационной политики.

Он добавил, что официального финального документа по этому вопросу пока нет.

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Как сообщалось ранее, появился календарь выходных дней в начале 2022 года. Украинцы традиционно будут отдыхать на Новый год и Рождество, но выходные выйдут с разрывом. Таким образом январь начнется с двух длительных уикендов подряд.