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В Украине готовятся испытывать две новые COVID-вакцины: Что известно

etu.ru

Запрос на испытания подала компания Sanofi

Министерство здравоохранения Украины позволило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава.

Согласно приказу ведомства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцины, предназначенные для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Где проходить исследование:

  • "Центр семейной медицины плюс" (Киев);
  • "Эдельвейс Медикс "(Киев);
  • "Медбуд-Клиник" (Киев);
  • Медицинский центр "Салютем" (Винница);
  • Медицинская клиника "Благомед" (Киев).

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 24 октября почти 7 миллионов человек получили две дозы COVID-вакцины. Всего проведено 15 854 029 прививок.

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