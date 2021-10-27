В Украине готовятся испытывать две новые COVID-вакцины: Что известно

Запрос на испытания подала компания Sanofi

Министерство здравоохранения Украины позволило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава.

Согласно приказу ведомства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцины, предназначенные для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Где проходить исследование:

"Центр семейной медицины плюс" (Киев);

"Эдельвейс Медикс "(Киев);

"Медбуд-Клиник" (Киев);

Медицинский центр "Салютем" (Винница);

Медицинская клиника "Благомед" (Киев).

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 24 октября почти 7 миллионов человек получили две дозы COVID-вакцины. Всего проведено 15 854 029 прививок.