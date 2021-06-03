В Украине есть основания смягчить карантин, - Радуцкий

Михаил Радуцкий РБК-Украина

В Украине ни один регион не находится в " оранжевой зоне"

На сегодня в Украине фиксируется значительное уменьшение новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому у правительства есть основания ослабить карантин в Украине. Об этом заявил председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

"На сегодня мы видим значительное уменьшение количества новых больных. Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем больных - такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек - 32%, загруженность аппаратов ИВЛ - 9%. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин", - заявил он.

Радуцкий добавил, что в Украине ни один регион не находится в "оранжевой зоне".

"Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области Желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года", - подчеркнул он.

Новости по теме: На лето карантин в Украине могут ослабить, - Ляшко

Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 июня все области Украины находятся в желтой зоне карантинных ограничений. В 12 регионах показатели соответствуют нормам зеленого уровня эпидемиологической опасности.