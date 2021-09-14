В Украине еще не началась третья волна пандемии коронавируса, - МОЗ

По словам главного санврача страны, сейчас ситуация с COVID-19 является контролируемой

В Украине значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом COVID-19, однако это не значит, что в стране началась "третья волна" пандемии. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире UA:Перший .

"Мы восьмую неделю подряд видим постепенный рост (новых случаев COVID-19, — ред.) и осложнения эпидемической ситуации. Мы видим то, что количество людей, которые заболели и выздоровели... Выздоровели гораздо меньше и это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста - это +3% каждый день. Это не начало еще волны, то есть ситуация контролируемая", - разъяснил он.

Также санврач добавил, что есть большое количество общин и районов, которые вызывают беспокойство, и где ситуация "может выйти из-под контроля".

"Сейчас в Украине используются нормы адаптивного карантина и по состоянию на сегодня показатели говорят о приближении к "желтой зоне", - отметил Кузин.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин рассказал, что вероятнее всего, на этой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение о переводе Украины в "желтую" зону карантина, которое должно вступить в силу через 7 дней.