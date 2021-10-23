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В Украине еще две области переходят в красную зону карантина

Фото из открытых источников

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС

В субботу, 26 октября, Ровенская и Николаевская области переходят в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

"По результатам государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", - написал он.

Немчінов также добавил, что было принято решение применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

Новости по теме: В Украине в желтой зоне карантина осталось только четыре области, - Минздрав

Напомним, ранее мы писали, что Сумская область с сегодняшнего дня, 23 октября, переходит на красный уровень эпидемической опасности распространение COVID-19. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

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