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В Украине еще более 9 тыс. новых случаев COVID-19, больше всего на Житомирщине

Фото из открытых источников

Также много новых больных в Днепропетровской и Винницкой области

По состоянию на утро 14 марта зафиксировано еще более 9 тысяч случаев коронавируса в Украине. Больше всего - в Житомирской области. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки установили 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также вчера:

  • госпитализировали - 4 216 человек;
  • летальных исходов - 145;
  • выздоровели - 2 743;
  • сделано тестов - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследования быстрыми тестами на антиген - 22 792).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 460 756 человек;
  • выздоровели - 1 222 516 человек;
  • летальных исходов - 28 303;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.

Напомним, накануне в Киеве и еще семи областях наблюдался превышенный уровень госпитализации пациентов, больных COVID-19. 

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