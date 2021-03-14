В Украине еще более 9 тыс. новых случаев COVID-19, больше всего на Житомирщине
Также много новых больных в Днепропетровской и Винницкой области
По состоянию на утро 14 марта зафиксировано еще более 9 тысяч случаев коронавируса в Украине. Больше всего - в Житомирской области. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за сутки установили 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также вчера:
- госпитализировали - 4 216 человек;
- летальных исходов - 145;
- выздоровели - 2 743;
- сделано тестов - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследования быстрыми тестами на антиген - 22 792).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 460 756 человек;
- выздоровели - 1 222 516 человек;
- летальных исходов - 28 303;
- проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.
Напомним, накануне в Киеве и еще семи областях наблюдался превышенный уровень госпитализации пациентов, больных COVID-19.