В Украине еще более 9 тыс. новых случаев COVID-19, больше всего на Житомирщине

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Также много новых больных в Днепропетровской и Винницкой области

По состоянию на утро 14 марта зафиксировано еще более 9 тысяч случаев коронавируса в Украине. Больше всего - в Житомирской области. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.