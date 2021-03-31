В Украине эпидпорог коронавируса не превышен лишь в четырех областях
В пределах нормы Херсонская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области
В Украине эпидемиологический порог коронавируса COVID-19 не превышен лишь в четырех областях, в то время, как в Киеве и 20 областях он выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отмечается, в пределах нормы эпидпорог наблюдается в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. В то же время, больше всего этот показатель превышен в Тернопольской области (206,2%).
Кроме того, уровень госпитализаций не превышает норму также в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях.
Единственным регионом в желтой зоне остается Хмельницкая область.
"Оранжевыми" зонами остаются:
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Запорожская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Полтавская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область.
В "красной" зоне 11 регионов:
- Киев,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 11 226 новых заражений коронавирусом, летальных-407, а выздоровевших 6405 пациентов. Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1100), Одесской (1012) и Харьковской (906) областях.