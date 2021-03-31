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В Украине эпидпорог коронавируса не превышен лишь в четырех областях

Фото из открытых источников

В пределах нормы Херсонская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области

В Украине эпидемиологический порог коронавируса COVID-19 не превышен лишь в четырех областях, в то время, как в Киеве и 20 областях он выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в пределах нормы эпидпорог наблюдается в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. В то же время, больше всего этот показатель превышен в Тернопольской области (206,2%).

Кроме того, уровень госпитализаций не превышает норму также в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях.

Единственным регионом в желтой зоне остается Хмельницкая область.

"Оранжевыми" зонами остаются:

  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Полтавская область,
  • Ровенская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область.

В "красной" зоне 11 регионов:

  • Киев,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

МИНЗДРАВ

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Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 11 226 новых заражений коронавирусом, летальных-407, а выздоровевших 6405 пациентов. Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1100), Одесской (1012) и Харьковской (906) областях.

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