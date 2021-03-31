В Украине эпидпорог коронавируса не превышен лишь в четырех областях

В пределах нормы Херсонская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области

В Украине эпидемиологический порог коронавируса COVID-19 не превышен лишь в четырех областях, в то время, как в Киеве и 20 областях он выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения .

Как отмечается, в пределах нормы эпидпорог наблюдается в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. В то же время, больше всего этот показатель превышен в Тернопольской области (206,2%).

Кроме того, уровень госпитализаций не превышает норму также в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях.

Единственным регионом в желтой зоне остается Хмельницкая область.

"Оранжевыми" зонами остаются:

Винницкая область,

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Полтавская область,

Ровенская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область.

В "красной" зоне 11 регионов:

Киев,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

МИНЗДРАВ

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