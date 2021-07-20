В Украине две области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей

В них зафиксирован "красный" уровень динамики госпитализаций

Отмечается, что по состоянию на 20 июля у них зафиксировано "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Одесской области он составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской - 88,9%.

Отмечается, что эти области находятся в "зеленой" зоне, поскольку для того, чтобы попасть в "красную" зону, необходимо, чтобы красном уровню соответствовали как минимум два показателя.

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Напомним, ранее в трех областях страны зарегистрировали превышение эпидемических показателей, соответствующие зеленой зоне карантина. Несмотря на это, регионы до сих пор официально находятся в зеленой зоне.