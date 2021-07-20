live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине две области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей

Фото из открытых источников

В них зафиксирован "красный" уровень динамики госпитализаций

Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне только по одному из показателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что по состоянию на 20 июля у них зафиксировано "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Одесской области он составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской - 88,9%.

Отмечается, что эти области находятся в "зеленой" зоне, поскольку для того, чтобы попасть в "красную" зону, необходимо, чтобы красном уровню соответствовали как минимум два показателя.

Новости по теме: В Украине за сутки обнаружили 598 новых случаев COVID-19

Напомним, ранее в трех областях страны зарегистрировали превышение эпидемических показателей, соответствующие зеленой зоне карантина. Несмотря на это, регионы до сих пор официально находятся в зеленой зоне.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Донецкой области обнаружили два захоронения срубной культуры В Сумской области археологи обнаружили поселение древней Руси XI-XII века В Черкасской области во время раскопок славянского могильника нашли артефакты из Египта В Хмельницкой области археологи обнаружили ранее неизвестную оборонительную стену XIII века

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект