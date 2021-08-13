В Украине две области не соответствуют показателям зеленой зоны карантина

В них наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом

Сегодня, 13 августа все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Тернопольской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Отмечается, что Ивано-Франковская область демонстрирует высокую динамику госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, этот показатель сейчас в данном регионе составляет 70,2%, а днем ранее составил 80,0%.

Кроме этого показатель динамики COVID-госпитализаций в Тернопольской области длительное время превышает допустимую норму.

В регионе этот показатель сейчас остановился на отметке 72,2%, хотя ранее колебался в пределах 55,6-86,7%.

Как известно, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Новости по теме: В четырех украинских областях эпидемиологический показатель вышел за пределы нормы

Напомним, ранее мы писали, что все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, однако в трех областях фиксируют превышение показателей госпитализации пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19.