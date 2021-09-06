В Украине до конца года подорожает аренда жилья - прогноз эксперта

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Стоимость аренды квартир вырастет на 25-30%, утверждают они

Эксперт прогнозирует увеличение стоимости аренды жилья в Украине на 25-30% до конца года. Об этом сообщило НВ, ссылаясь на слова президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Пита.

Как отмечается, с января по июль 2021 года в Украине подорожала стоимость аренды жилья.

"Больше всего выросли цены на малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов. Соответственно в крупнейших городах Украины - Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве зафиксирован максимальный рост цен. В других областных центрах подорожание аренды менее ощутимо: от 5% до 10%", - заявил Пита.

По данным эксперта, по сравнению с прошлым годом, спрос вырос на 20-25%, хотя он до сих пор не достиг пиковых показателей 2019 года.

"В сегменте аренды жилья происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но никакой ценовой революции или цунами цен не произошло", - добавил он.

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года в сравнении с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

Кроме этого, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

"Налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке", - отметили в Министерстве финансов.

8 июля 2021 года президент Конфедерации Строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

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Также 27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Как сообщалось ранее, в Украине снизились ставки ипотечного кредита. По сравнению с первым полугодием прошлого года объем нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном измерении.