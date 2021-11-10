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В Украине до конца 2021 года планируют сделать 48 млн COVID-прививок, - Минздрав

etu.ru

В целом наша страна выполняет свой план по вакцинации на 54%

Министерство здравоохранения планирует до конца 2021 года сделать 48 млн прививок против коронавируса. Об этом сообщила аналитик информационно-статистической отчетности о ходе вакцинальной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко во время круглого стола "Адвокация в поддержку стратегий по вакцинации против COVID-19 согласно дорожной карте и их выполнения в Украине", который проходил в Краматорске, передает "Укринформ". 

"Нашей целью является 48 млн прививок до конца года. Мы делали максимально 317 тыс. прививок в день, но чтобы достичь цели в 48 млн прививок, надо в день их делать 350 тыс. Эти показатели являются достаточно реальными", - подчеркнула Каркищенко.

Она подчеркнула, что по состоянию на сегодня в Украине проведено 19,9 млн прививок. 

В частности 11,7 млн граждан получили первую дозу, а 8,2 млн - привиты двумя дозами, работает более 3300 пунктов прививок, более 1300 мобильных бригад и более 400 центров массовой вакцинации.

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"В целом Украина выполняет свой план по вакцинации на 54%", - констатировала Каркищенко.

Она отметила, что с начала вакцинальной кампании самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, он превышает средний по Украине (50 792) в 1,6 раза. В столице прививки уже получили 83 692 человека.

Сразу за лидером - Киевская и Полтавская области с показателями 63 254 и 61756 прививок на 100 тыс. населения соответственно.

Кроме этого, Каркищенко отметила, что самые низкие уровни охвата на сегодня - в Ивано-Франковской (37 536), Закарпатской (36 467) и Волынской (32 573) областях.

"Если говорить о количестве проведенных прививок с начала кампании, в мировом рейтинге по количеству вакцинаций Украина занимает 44 место", - рассказала она.

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Напомним, ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации против коронавируса каждый час мы спасаем 10 жизней, а каждые 6 минут мы спасаем 1 человеческую жизнь.

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