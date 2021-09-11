В Украине до 2024 года во всех областных центрах появятся спортивные урбан-парки

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В течение 2022 года урбан-парки планируют построить в Днепре, Кировограде, Сумах, Львове, Кривом Роге и Харькове

В Украине во всех областных центрах планируется в 2023-2024 гг. создать спортивные урбан-парки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинге.

"В течение 2022 года будут разрабатываться новых 5-6 таких парков (вроде урбан-парка на ВДНХ, – ред.) в других городах – в Днепре, Кировограде, Сумах, Львове, Кривом Роге, Харькове. После в 2023-2024 годах все областные города и не только увидят такие кластеры, которые, как мне кажется, понравятся нашим украинским гражданам", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это необходимо для развития физической культуры среди украинцев.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины планируют на 2022 год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение.