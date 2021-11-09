В Украине до 2024 года могут расширить маршрутную сеть "Интерсити+"

Сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" намерены расширить до более 10 областей

До 2024 года в Украине должны расширить маршрутную сеть скоростных поездов "Интерсити+", которая должна будет объединять более 10 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

"В планах до 2024 года электрифицировать не менее 500 км и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более 10 областей. В частности, речь идет про Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. Скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время выступления на форуме "Украина 30".

Также он добавил, что среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: Долинская – Николаев – Колосовка; Ворожба – Сумы; Житомир – Новоград-Волынский.

Напомним, сегодня стало известно, что "Укрзализныця" в следующем году передаст пассажирские перевозки в управление немецкой Deutsche Bahn. Сейчас компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества-предоставление консультационных услуг.