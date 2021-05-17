В Украине COVID-сертификаты хотят запустить в приложении "Дія" в июле, - Минцифры

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Однако, будет предусматриваться и бумажный вариант документа для лиц, не имеющих доступа к сайту или не пользующихся смартфонами

Министерство цифровой трансформации Украины планирует уже с июля этого года запустить через приложение "Дія" COVID-сертификаты , что будут свидетельствовать о вакцинации украинцев от коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб, передает "Интерфакс-Украина".

"Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в "действии". Соответствующее постановление Кабинета министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача. Мы также рассматриваем между сеть ЦПАУ для обеспечения более широкого доступа к этой услуге", - отметил он.

По словам Выскуба, Украина уже получила предварительные рекомендации Европейского Союза.

"Сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов-внутреннего и внешнего. Внешний - для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, - для возобновления концертов и других массовых мероприятий. Сейчас это политически дискутируется. Разумеется, это сложный вопрос, зависит от доступности вакцины ", - пояснил чиновник.

При этом он добавил, что главной задачей для Минцифры является максимально быстрое введение международного сертификата. В частности, от внутреннего он будет отличаться набором данных, поскольку есть европейские требования отображать медицинские данные. Следовательно, в сертификате будет указываться тип и название вакцины, ее производитель.

"Сейчас данные всех вакцинированных украинцев попадают в эту систему, она будет единственным источником отражения соответствующих сертификатов. Для того чтобы проверять эти данные при пересечении границы, в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данные, которые будут позволять проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базы", - отметил первый заместитель министра цифровой трансформации.

По его словам, Украина сейчас находится на этапе технического присоединения к обмену данными в этой базе.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что украинцы после введение COVID-сертификатов смогут возобновить путешествия в Европу уже летом.