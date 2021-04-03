В Украине "COVID-рекорд": За сутки подтвердили более 20 тыс. новых случаев

В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

Всего 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5 186 человек. Умерли 396 человек. Выздоровели 9 166 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

За сутки провели 128 492 тестирований на выявление инфекции (в частности методом ПЦР - 58 951, методом ИФА-23 084, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели. Всего от коронавируса умерли 34 075 человек.

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