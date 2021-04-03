В Украине "COVID-рекорд": За сутки подтвердили более 20 тыс. новых случаев
Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве
За прошедшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.
Всего 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5 186 человек. Умерли 396 человек. Выздоровели 9 166 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.
За сутки провели 128 492 тестирований на выявление инфекции (в частности методом ПЦР - 58 951, методом ИФА-23 084, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).
За все время пандемии в Украине заболело уже 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели. Всего от коронавируса умерли 34 075 человек.
Напомним, предыдущий "рекорд" был установлен 1 апреля. Тогда за сутки зафиксировали заболевание у 19 893 человек.