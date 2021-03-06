В Украине COVID-прививки получили более 15,7 тысячи человек
Наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области - 360
Согласно сообщению, первую дозу вакцины получили 15 758 граждан.
"За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (360 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (284 прививки)", - отметили в ведомстве.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 220 прививок;
Волынская область - 70 прививок;
Днепропетровская область - 310 прививок;
Донецкая область - 360 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Закарпатская область - 40 прививок;
Запорожская область - 80 прививок;
Ивано-Франковская область – 135 прививок;
Киевская область - 140 прививок;
Кировоградская область - 40 прививок;
Луганская область - 163 прививки;
Львовская область - 130 прививок;
г. Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 40 прививок;
Одесская область - 240 прививок;
Полтавская область - 80 прививок;
Ровенская область - 150 прививок;
Сумская область - 60 прививок;
Тернопольская область - 260 прививок;
Харьковская область - 80 прививок;
Херсонская область - 90 прививок;
Хмельницкая область - 50 прививок;
Черновицкая область - 110 прививок;
Черниговская область - 30 прививок;
Черкасская область - 259 прививок.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса. По его словам, незначительная температура тела не является противопоказанием для прививки.