В Украине COVID-прививки получили более 15,7 тысячи человек

Наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области - 360

Согласно сообщению, первую дозу вакцины получили 15 758 граждан.

"За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (360 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (284 прививки)", - отметили в ведомстве.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:



Винницкая область - 220 прививок;

Волынская область - 70 прививок;

Днепропетровская область - 310 прививок;

Донецкая область - 360 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Закарпатская область - 40 прививок;

Запорожская область - 80 прививок;

Ивано-Франковская область – 135 прививок;

Киевская область - 140 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 163 прививки;

Львовская область - 130 прививок;

г. Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 40 прививок;

Одесская область - 240 прививок;

Полтавская область - 80 прививок;

Ровенская область - 150 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 260 прививок;

Харьковская область - 80 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 50 прививок;

Черновицкая область - 110 прививок;

Черниговская область - 30 прививок;

Черкасская область - 259 прививок.

Новости по теме: Сколько будет стоить COVID-вакцина: Шмыгаль назвал примерные цены

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса. По его словам, незначительная температура тела не является противопоказанием для прививки.