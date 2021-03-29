В Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог

Иллюстративное фото

Все они были завезены из стран Европы и Африки

Сейчас в Украине распространяется более 30 различных мутаций коронавирусной болезни. Об этом во время пресс-конференции в "Укринформе" сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград.

По ее словам, для отслеживания хода развития пандемии ключевыми являются три компонента: оказание медицинской помощи; вирусологический мониторинг; эпидемиологическая составляющая.

"Относительно второй составляющей. Она не была организована в Украине должным образом, поэтому данные по штаммам – это те, которые мы получали из-за границы, куда доставлялись образцы, мы получали с опозданием. Теперь уже в Украине начаты свои исследования... сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов вирусов", - отметила Виноград.

При этом специалист добавила, что мутации коронавируса попали в Украину не только из Европы, но и из африканских стран. В частности, это касается и "британского" штамма, который особенно сильно поражает детей и подростков.

Кроме этого, эпидемиолог обратила внимание на то, что в результате мутаций изменился патогенез вируса и, соответственно, прогноз для пациентов. Таким образом, лекарства становятся недейственными в борьбе с новыми штаммами, из-за чего приходится корректировать протоколы лечения инфекции.

Также Виноград заявила, что вакцины, которые используются в настоящее время, являются эффективными против мутировавших штаммов коронавируса.

"Все производители вакцин рассматривают возможность замены и выпуска новых вакцин с направленностью в отношении "мутантов", но на сегодня те вакцины, которые используют, являются эффективными", - сказала она.

По словам эпидемиолога, вопрос эффективности разработанных вакцин против новых штаммов коронавируса появился сразу после сообщений об их обнаружении. По результатам проведенных исследований оказалось, что вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer и Moderna защищают от британского штамма, хотя и с более низкой эффективностью. Нигерийский штамм имеет другие мутации, и эффективность вакцины AstraZeneca против него серьезно снизилась.

Новости по теме: В Индии зафиксировали дважды мутировавший штамм коронавируса

Напомним, что в Чехии обнаружили новый штамм коронавируса. Это мутация шиповидных белков (спайк-белков).