home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине четыре области приблизились к "оранжевой" зоне карантина

Anadolu Agency

Усиление карантина угрожает Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям

По состоянию на 25 сентября четыре области соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, переход в "оранжевую" зону карантина грозит Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям. В этих областях превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей страны соответствует "желтому" уровню эпидопасности.

МИНЗДРАВ

К слову, сейчас вся территория Украины находится в "желтой" зоне карантина. В этой зоне запрещается очное обучение в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также накладываются ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.

Новости по теме: В Украине начал действовать желтый уровень эпидемической опасности: Какие запреты

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Виктора Ляшко заявил, что карантин в Украине может завершиться уже весной, но есть условие - нужно вакцинироваться. Впрочем даже вакцинированные лица сейчас должны носить маски, поскольку многие люди не сделали прививки.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой толчков 6,2. Видео Байден соберет в сентябре саммит лидеров "четверки" В Японии на одном из пляжей обнаружили тело мертвого кашалота. Видео В Японии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 30 сентября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект