В Украине четыре области приблизились к "оранжевой" зоне карантина

Усиление карантина угрожает Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям

По состоянию на 25 сентября четыре области соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения .

Как отмечается, переход в "оранжевую" зону карантина грозит Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям. В этих областях превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей страны соответствует "желтому" уровню эпидопасности.

МИНЗДРАВ

К слову, сейчас вся территория Украины находится в "желтой" зоне карантина. В этой зоне запрещается очное обучение в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также накладываются ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.

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Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Виктора Ляшко заявил, что карантин в Украине может завершиться уже весной, но есть условие - нужно вакцинироваться. Впрочем даже вакцинированные лица сейчас должны носить маски, поскольку многие люди не сделали прививки.