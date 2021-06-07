В Украине будут выдавать "ковидные паспорта": В Минздраве назвали отличие их видов

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Выдачу международных свидетельств о вакцинации уже начали, а "ковидный сертификат" планируют запустить с 1 июля

Украинцы смогут получить два вида документов, которые будут содержать информацию о вакцинации от коронавируса COVID-19 и разрешат выезжать за границу - международное свидетельство и "ковидный сертификат". В Министерстве здравоохранения сообщили, какие они будут иметь различия.

Как известно, сейчас в Украине начали выдачу международных свидетельств о вакцинации против COVID-19. Также в Минздраве разрабатывают "ковидный сертификат", который планируют запустить с 1 июля 2021 года.

В частности, между свидетельством и "ковидным сертификатом" есть ряд отличий.

Международное свидетельство о вакцинации:

уже утверждено, его уже можно получить, если человек завершил цикл иммунизации от COVID-19;

свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

можно получить только в бумажном формате;

выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

"Ковидный сертификат":

разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ;

будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, будет содержать QR-код;

можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через приложение или портал "Дія";

в планах сделать 2 версии: внутренний – для пользования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;

из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он соответствовал требованиям ЕС и ВОЗ.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщили, что люди, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости уже могут получить международное свидетельство о вакцинации. В Минздраве добавили, что международное свидетельство о вакцинации действительно только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления.