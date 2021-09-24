В Украине будут судить нардепа за неуплату налогов в более 100 млн гривен

Действия подозреваемого привели к непоступлению в Госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн грн

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Виктора Мялика, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен полный доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", — говорится в публикации.

По данным следствия, в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенные рядом с Киевом.

Как отмечается, он не был зарегистрирован физическим лицом–предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%.

По выводам экспертов, действия подозреваемого привели к непоступлению в Госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн грн.

Известно, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Новости по теме: В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов

Как сообщалось ранее, в Украине задокументировали механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России. Злоумышленники меняли код товара, чтобы не платить пошлины.