В Украине полиция будет контролировать соблюдение маскового режима, - Кузин

Игорь Кузин РБК-Украина

Сейчас ношение масок является обязательным в транспорте и общественных местах

В Украине полиция будет контролировать соблюдение маскового режима и других противоэпидемических мероприятий. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин интервью медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

"Я уверен, что они будут это делать. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности – ред.). Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией. Мы будем начинать с показательных рейдов.

Мы действительно понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется совсем ничего... Поэтому мы будем внедрять механизм таких рейдов на критические объекты инфраструктуры), и делать это также на уровне областей для того, чтобы работать вместе с Национальной полицией и помогать им фиксировать такие случаи (когда нарушается масочный режим – ред.)", - подчеркнул он.

Кузин также добавил, что с Национальной полицией сейчас "прорабатываются более жесткие меры по отношению к контролю использования средств индивидуальной защиты".

Сейчас ношение масок является обязательным в транспорте и общественных местах: магазинах, кіонтеатрах подобное, но люди часто снимают их или приспускают, нарушая рекомендации.

Он подчеркнул, что даже после перехода Украины в зеленой зоне эпидемической опасности требованию надевать маски в местах скопления людей не отменяли, а сейчас власть готовится к ужесточению карантина в связи с очередным ухудшением эпидемической ситуации.

Напомним, ранее Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что защитный щиток на лице не приравнивается к маске. За использование щитка, который не заменяет маску, будет грозить штраф.