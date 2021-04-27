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В Украине более у 20% школьных меню выявили нарушения норм здорового питания

Фото из открытых источников

По данным Госпродпотребслужбы, это 800 зафиксированных случаев

В Украине в 800 случаях (23%) из проанализированных 3,5 тысячи ежедневных школьных меню выявлены нарушения норм здорового питания. Об этом сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, передает пресс-служба ведомства. 

"Для того, чтобы изменения проходили быстро и эффективно, работает большое количество неравнодушных людей в МЗ, Минздраве, Госпродпотребслужбе и других органах государственной власти и местного самоуправления. Огромные усилия в продвижении реформы прилагает Первая леди Украины Елена Зеленская. Впервые в Украине вопрос обеспечения качественным питания детей вынесен на такой высокий уровень. Мы имеем полное понимание точек, где нужно приложить усилия, координацию органов государственной власти, а главное – желание создать качественно новую систему", - отметила она. 

При этом Магалецкая добавила, что в стране с 1 января 2021 года действует новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. В частности, он акцентирует внимание на новые подходы к организации питания, рекомендованы ВОЗ. А, собственно, почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года.

Следовательно, в Украине установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям.

"Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций в отношении здорового питания и рекомендаций ВОЗ. Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты) и урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями", - говорится в сообщении. 

Таким образом, в Госпродпотребслужбе пообещали и в дальнейшем следить за тем, чтобы украинские учебные заведения избегали опасных пищевых продуктов и соблюдали необходимые требования. 

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Напомним, на заседании 24 марта Кабинет министров принял постановление об утверждении норм и порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях отдыха и оздоровления.

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