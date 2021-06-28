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В Украине более сотни населенных пунктов остались без электроснабжения

Фото из открытых источников

Больше всего населенных пунктов обесточено в Сумской области - 37

В Украине из-за осложнений погодных условий обесточены 109 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7 часов 28 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях (Сумская - 37, Днепропетровская – 33, Донецк – 13, Запорожская – 12, Киевская – 7 и Черниговская – 7)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, вчера, 27 июня, в Черкасской области от поражения молнии погибли два человека еще одна женщина – в больнице.

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