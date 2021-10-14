В Украине более половины коек для COVID-больных уже заняты, – Кузин

Сейчас выделено почти 55,5 тысячи коек, из них занято 50,8%

"У нас сейчас выделено, уже с учетом того, что мы включаем дополнительные больницы, почти 55,5 тысячи коек. Это то количество, которое у нас есть на уровне областей. Из них сейчас занято 50,8%. Когда мы видим, что в какой-то области у нас есть превышение показателя 50-55%, добавляются новые кровати", - рассказал он.

Также санврач добавил, что есть план развертывания до 70 тысяч COVID-коек, и на уровне каждой области также определенные больницы резервной волны, которые будут разворачиваться при наихудшем сценарии течения пандемии.

"В целом медицинская система может выделить до 90 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Впрочем, при таком количестве коек под COVID-19 может пострадать плановая госпитализация пациентов с другими заболеваниями", - отметил Кузин.

Напомним, ранее заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров рассказал, что в Украине растет количество госпитализаций среди детей с подтвержденным коронавирусом. Если при первой-второй волнах Киевская городская детская инфекционная больница практически стояла пустая, то по состоянию на 12 октября ее наполненность 53%. Практически во всех регионах существенный рост количества детей с тяжелым течением COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении и кислородной терапии.