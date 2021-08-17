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В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет, - Минздрав

CDC

По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек

В Министерстве здравоохранения заявили, что более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет. Об этом ведомство информирует в своем Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 - в возрасте 60+.

"Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне наивысшего риска от коронавирусной болезни.

Причем чем старше лицо, тем выше этот риск.

Так, доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15 533 человек), а людей в возрасте от 70 лет– 52% (28 033)", - говорится в сообщении.

В Минздраве также напомнили, что единственным способом защититься от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация.

Как известно, сейчас вакцинация от COVID-19 в Украине бесплатная и добровольная.

"Все вакцины, которые использует Украина, прошли строгие проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%", - отмечается в сообщении.

В частности в Минздраве призвали украинцев помочь своим пожилым родственникам и знакомым записаться на прививки от COVID-19 и записаться самим.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут усилить карантин до желтого уровня в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей. Желтый уровень будет установлен решением Государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

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