В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет, - Минздрав
По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек
Отмечается, что по состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 - в возрасте 60+.
"Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне наивысшего риска от коронавирусной болезни.
Причем чем старше лицо, тем выше этот риск.
Так, доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15 533 человек), а людей в возрасте от 70 лет– 52% (28 033)", - говорится в сообщении.
В Минздраве также напомнили, что единственным способом защититься от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация.
Как известно, сейчас вакцинация от COVID-19 в Украине бесплатная и добровольная.
"Все вакцины, которые использует Украина, прошли строгие проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.
Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%", - отмечается в сообщении.
В частности в Минздраве призвали украинцев помочь своим пожилым родственникам и знакомым записаться на прививки от COVID-19 и записаться самим.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут усилить карантин до желтого уровня в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей. Желтый уровень будет установлен решением Государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.