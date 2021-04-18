В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19: В лидерах Харьковская область

В то же время вчера от коронавируса вакцинировали 3 333 человека

В Украине за минувшие сутки, 17 апреля, подтвердили 10 282 новых случаев коронавируса. Более 4 тысяч больных попали вчера в украинские больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook .

По данным министра, вчера госпитализировали 4 274 больных, в то же время выздоровели от COVID-19 еще 6 523 пациенты. Умерли от коронавируса за минувшие сутки 250 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Вчера на коронавирус проверили 60 380 образцов, из них 27 278 - методом ПЦР, 6 558 - методом ИФА и 26 544 - экспресс-тестами на антиген.

В то же время вчера от коронавируса вакцинировали 3 333 человека.

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Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимального уровня распространения коронавируса.