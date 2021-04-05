В Украине более 10 тысяч новых COVID-больных: В лидерах Харьковская область
Высокий уровень заболеваемости также наблюдается во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях
За минувшие сутки 4 апреля в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_Инфо".
В частности, госпитализировано - 3 275 человек, летальных случаев – 254, а выздоровели – 4 946 украинцев. Среди больных - 431 ребенок и 152 медработника.
Согласно данным, за весь период пандемии в стране выявили 1 755 888 человек, больных COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
Ситуация с количеством COVID-больных в областях Украины:
- г. Киев - 458 случаев;
- Винницкая область - 233 случая;
- Волынская область - 241 случай;
- Днепропетровская область - 1 003 случая;
- Донецкая область - 254 случая;
- Житомирская область - 557 случаев;
- Закарпатская – 165 случаев;
- Запорожская область - 293 случая;
- Ивано-Франковская область – 91 случай;
- Киевская область - 619 случаев;
- Кировоградская область - 108 случаев;
- Луганская область - 36 случаев;
- Львовская область - 1 121 случай;
- Николаевская область - 287 случаев;
- Одесская область - 660 случаев;
- Полтавская область - 229 случаев;
- Ровенская область - 252 случая;
- Сумская область - 428 случаев;
- Тернопольская область - 441 случай;
- Харьковская область – 1 155випадків;
- Херсонская область - 176 случаев;
- Хмельницкая область - 439 случаев;
- Черкасская область - 361 случай;
- Черновицкая область - 254 случая;
- Черниговская область - 318 случаев.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине подтвердили наличие двух агрессивных штаммов коронавируса - "британского" и "южноафриканского".