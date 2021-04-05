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В Украине более 10 тысяч новых COVID-больных: В лидерах Харьковская область

Фото из открытых источников

Высокий уровень заболеваемости также наблюдается во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях

За минувшие сутки 4 апреля в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_Инфо"

В частности, госпитализировано - 3 275 человек, летальных случаев – 254, а выздоровели – 4 946 украинцев. Среди больных - 431 ребенок и 152 медработника.

Согласно данным, за весь период пандемии в стране выявили 1 755 888 человек, больных COVID-19. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

Ситуация с количеством COVID-больных в областях Украины:

  • г. Киев - 458 случаев;
  • Винницкая область - 233 случая;
  • Волынская область - 241 случай;
  • Днепропетровская область - 1 003 случая;
  • Донецкая область - 254 случая;
  • Житомирская область - 557 случаев;
  • Закарпатская – 165 случаев;
  • Запорожская область - 293 случая;
  • Ивано-Франковская область – 91 случай;
  • Киевская область - 619 случаев;
  • Кировоградская область - 108 случаев;
  • Луганская область - 36 случаев;
  • Львовская область - 1 121 случай;
  • Николаевская область - 287 случаев;
  • Одесская область - 660 случаев;
  • Полтавская область - 229 случаев;
  • Ровенская область - 252 случая;
  • Сумская область - 428 случаев;
  • Тернопольская область - 441 случай;
  • Харьковская область – 1 155випадків;
  • Херсонская область - 176 случаев;
  • Хмельницкая область - 439 случаев;
  • Черкасская область - 361 случай;
  • Черновицкая область - 254 случая;
  • Черниговская область - 318 случаев.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине подтвердили наличие двух агрессивных штаммов коронавируса - "британского" и "южноафриканского".

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