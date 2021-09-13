В Украине ближайшие дни продержится пожарная опасность: Какие регионы под угрозой

Она прогнозируется минимум до 15 сентября

В Украине в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности. Он воздержится по меньшей мере до 15 сентября. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что риск возникновения пожаров прогнозируется почти по всей территории страны, кроме большинства районов западных областей и Крыма.

"По данным Укргидрометцентра, 13-15 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Meteo.gov.ua

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине, в течение сегодняшнего дня, 13 сентября, сохранится теплая погода. В западных областях и в Киеве ожидаются грозы. Температура воздуха прогнозируется в пределах +22...+24 градусов.

Как сообщалось ранее, в Украине в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, который воздержится по меньшей мере до 14 сентября.

В частности 13-14 сентября по всей Украине, кроме крайней меры, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.