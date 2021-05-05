В Украине аннулировали разрешения на ввоз более 2,2 тыс. книг из РФ

Фото из открытых источников

Соответствующая просьба поступила от импортера

Государственный комитет теле- и радиовещания аннулировал более 2,2 тыс. ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции из России. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио по просьбе ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" аннулировал часть ранее выданных ему разрешений на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в перечне аннулированных разрешений - 2226 названий книг, которые намеревался ввезти импортер. С текстом приказа можно ознакомиться по ссылке.

Новости по теме: Букеровская премия огласила короткий список книг, которые будут соревноваться за победу

Проанализировав книжные продажи и запросы рынка, ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" отказалось от планов ввозить эту издательскую продукцию и обратилось к Госкомтелерадио с просьбой аннулировать ранее выданные разрешения.

Так приказом Госкомтелерадио поручено изъять соответствующие записи о выдаче разрешений информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и Реестра издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.

Новости по теме: Меган Маркл написала детскую книгу об отношениях отца и сына

Напомним, за первое полугодие 2020 года поступления от продаж книжной продукции в Украине, по данным Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, были на 48% меньше, чем за тот же период 2019-го.