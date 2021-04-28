В Украине за сутки почти 10 тысяч новых больных коронавирусом
Среди антилидеров – Киев и Донецкая область
В Украине обнаружили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
Также за вчера умер 441 пациент и 20 062 человека выздоровели.
За сутки больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1070), Донецкой области (+811), Харьковской области (+818), Львовской области (+530), Одесской области (+522).
За все время пандемии в Украине:
- 2 047 838 заражений коронавирусом,
- 43 391 смерть от COVID-19,
- 1 616 891 выздоровление.
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Накануне сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины от COVID-19 умер еще один украинский военный.