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В Украине за сутки почти 10 тысяч новых больных коронавирусом

Фото из открытых источников

Среди антилидеров – Киев и Донецкая область

В Украине обнаружили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Также за вчера умер 441 пациент и 20 062 человека выздоровели.

За сутки больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1070), Донецкой области (+811), Харьковской области (+818), Львовской области (+530), Одесской области (+522).

За все время пандемии в Украине:

  • 2 047 838 заражений коронавирусом,
  • 43 391 смерть от COVID-19,
  • 1 616 891 выздоровление.

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Накануне сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины от COVID-19 умер еще один украинский военный

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