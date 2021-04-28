В Украине за сутки почти 10 тысяч новых больных коронавирусом

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Среди антилидеров – Киев и Донецкая область

В Украине обнаружили 9590 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Также за вчера умер 441 пациент и 20 062 человека выздоровели.

За сутки больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1070), Донецкой области (+811), Харьковской области (+818), Львовской области (+530), Одесской области (+522).

За все время пандемии в Украине:

2 047 838 заражений коронавирусом,

43 391 смерть от COVID-19,

1 616 891 выздоровление.

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Накануне сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины от COVID-19 умер еще один украинский военный.