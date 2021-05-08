В Украине 8 710 новых случаев коронавируса за сутки: Больше всего - в Киеве

Также в лидерах Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Львовская области

За сутки в Украине подтвердили 8 710 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, по его словам, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели - 19 408.

Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. А вот меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.

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Также за сутки от коронавируса вакцинировали 36 046 человек. От начала вакцинальной кампании – 857 798 человек, из них получили 1 дозу – 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Напомним, ранее врач-инфекционист заявил, что сейчас у инфицированных COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии, в частности: температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, а также дезориентация в пространстве и времени.