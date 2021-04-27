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В Украине 7915 новых случаев COVID-19, выздоровели более 17 тысяч человек

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных заражений в Киеве – 869

По состоянию на утро 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2 038 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки – 7915. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 апреля 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1650 человек, летальных исходов – 432, выздоровело – 17 391 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 038 248 человек, выздоровели – 1 596 829 человек, смертельных случаев – 42 950", – говорится в сообщении.

В частности, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

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Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве и еще 10 областях Украины показатель COVID-госпитализаций находится в норме

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