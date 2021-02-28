В Украине 5% населения живут с редкими болезнями, - ЦОЗ

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Сегодня в мире отмечают День редких болезней

В Украине показатель людей, которые живут с редкими болезнями, составляет 5% населения, большинство из них - это дети. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

"Во всем мире более 300 миллионов человек живут с редкой болезнью. В Украине это — 5% населения — 4,533 человека, 80% из них — дети", - говорится в сообщении.

Всего насчитывается 6 тыс. различных редких заболеваний, из которых 72% являются генетическими. В нашей стране официально зарегистрировано 256 редких заболеваний.

Известно, что редкие заболевания чаще всего являются неизлечимыми и их трудно диагностировать. Обычно на установление диагноза пациенты тратят 2-4 года.

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В то же время жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной заботы, поэтому без регулярного лечения болезни быстро прогрессируют, влияют на качество жизни и ставят его под угрозу.

Как отмечается, День редких болезней — официальная международная кампания по повышению осведомленности относительно редких заболеваний, которая ежегодно проводится в последний день февраля. Его основали EURORDIS-Rare Diseases Europe в 2008 году.

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Напомним, недавно американские ученые обнаружили, какие болезни прогрессируют на фоне сложной формы COVID-19.