"Маяки Украины": В Украине появится новая 5-гривневая монета

Монета посвящена средствам навигационного оборудования

Фото из открытых источников

В Украине уже в ближайшее время появится новая монета номиналом 5 гривен. Она будет называться "Маяки Украины". Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Как отмечается, памятная монета "Маяки Украины" весом 16,54 г вводится в обращение с 22 июля 2021 года. Над ее дизайном работали художник Владимир Таран, а также Александр и Сергей Харуки.

Монета, говорят в НБУ, посвящена средствам навигационного оборудования.

НБУ

"В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2 500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины", - говорится в описании.

На аверсиугоре размещен малый Государственный Герб Украины, а также надписи "Украина" (под гербом) и "2021" (справа от герба). В центре - композиция: на фоне стилизованных волн - фрагмент карты Украины, на береговой линии которой точками обозначены маяки. Также показаны номинал монеты (внизу на зеркальном фоне) и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (справа от карты).

НБУ

На реверсе монеты (в центре на фоне лимба компаса) изображение розы ветров, символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение, вокруг которой на фоне стилизованных волн изображены маяки и их названия: Станислав-Аджигольский задний (вверху слева), Змеиный (слева), Евпаторийский (внизу слева), Меганомський (внизу), Ильинский (внизу справа), Бирючий (справа); вверху - чайки и надпись "Маяки Украины".

Добавим, что всего будет 35 тысяч таких коллекционных монет.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании.