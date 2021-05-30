В Украине 34 населенных пункта остаются без света из-за непогоды

Обесточивание наблюдается в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях

"По состоянию на 07: 00 30 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из – за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в трех областях, а именно: Днепропетровская – 17, Запорожская – 10 и Донецкая - 7", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня, 30 мая, в Украине будет дождливо везде, за исключением южных регионов. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем местами будет достигать + 25 градусов.