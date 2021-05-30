live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине 34 населенных пункта остаются без света из-за непогоды

Фото из открытых источников

Обесточивание наблюдается в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях

В Украине по состоянию на утро 30 мая в результате осложнения погодных условий 34 населенных пункта в трех областях остаются без электроснабжения. Об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07: 00 30 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из – за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в трех областях, а именно: Днепропетровская – 17, Запорожская – 10 и Донецкая - 7", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Новости по теме: "Климатическая норма": Синоптики спрогнозировали погоду на июнь

Напомним, сегодня, 30 мая, в Украине будет дождливо везде, за исключением южных регионов. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем местами будет достигать + 25 градусов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Лишь одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?