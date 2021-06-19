В Украине 30-градусная жара и дожди: Прогноз погоды на сегодня

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Осадки полностью накроют юг страны

В Украине 19 июня прогнозируются дожди в южных, частично центральных и западных регионах. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На остальной территории будет преобладать переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем на западе составит от +25 до +27 градусов, на севере - от +27 до +29, на востоке - от +27 до +30, на юге - от +24 до +29, в центре - от +25 до +28.

В Киеве облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +29 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, что в этом году синоптики ожидают аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.