В Украине 1,8 млн пенсионеров получают выплаты менее 2 тыс. грн, - Лазебная

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

К 2020 году таких людей было 4,2 миллиона

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что 1,8 миллиона пенсионеров в Украине получают выплаты в размере менее 2 тысяч гривен. Об этом она рассказала в эфире Общественного радио, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, то было 4,2 миллиона человек, которые получали пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы чуточку больше, чем половину людей перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем", - рассказала Лазебная.

Она также уточнила, что, согласно закону, минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц - 1769 гривен. Эту сумму платят только в тех случаях, где нет стажа.

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"Нет стажа у человека, но есть право — мы платим эту сумму, но ее индексируем два раза в год — в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем. Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних — это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, — это 2600 грн. То есть мы градируем людей по возрасту, возможностям, для того чтобы не платить 1769, а платить больше”, — отметила министр.

По словам главы Минсоцполитики, закон предусматривает исключения для отдельных категорий в вопросе индексации.

"Есть исключения для отдельных категорий по закону, но мы эти исключения исправили в законопроекте, чтобы индексация пенсий была по унифицированным одним правилам для всех пенсионеров. Но нет такого, что минимальные индексируются, а максимальные нет. Кстати, у нас нет пенсии больше, чем 17 тыс. 690 грн", - добавила Лазебная.

Напомним, ранее стало известно, что украинцам с 1 сентября 2021 года пенсии и денежное пособие будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц.