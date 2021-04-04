В Украине 13,7 тысяч новых случаев COVID-19, Харьковщина вышла в "лидеры"

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За минувшие сутки госпитализировали 5 545 человек, умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели

В Украине выявили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.