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В Украине 13,7 тысяч новых случаев COVID-19, Харьковщина вышла в "лидеры"

Фото из открытых источников

За минувшие сутки госпитализировали 5 545 человек, умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели

В Украине выявили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 5 545 человек, умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели.

За сутки сделали 75 538 тестирований (в частности методом ПЦР-36 311, методом ИФА-9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30 197).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек; выздоровели 1 347 193 человека; умерли 34 333 пациента.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине подтвердили наличие двух агрессивных штаммов коронавируса - "британского" и "южноафриканского".

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