В Украине 13,7 тысяч новых случаев COVID-19, Харьковщина вышла в "лидеры"
За минувшие сутки госпитализировали 5 545 человек, умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели
В Украине выявили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера госпитализировали 5 545 человек, умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели.
За сутки сделали 75 538 тестирований (в частности методом ПЦР-36 311, методом ИФА-9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30 197).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек; выздоровели 1 347 193 человека; умерли 34 333 пациента.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине подтвердили наличие двух агрессивных штаммов коронавируса - "британского" и "южноафриканского".