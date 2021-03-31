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В Украине 11,2 тысячи новых случаев COVID-19: Киев до сих пор лидер в антирейтинге

Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 226 новых заражений коронавирусом. Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, сообщается, что вчера от этого вируса выздоровели 6405 людей. Впрочем, в Одесской области и в Киеве за сутки заболело более одной тысячи человек.

Также сложная ситуация с коронавирусом в Харьковской области (+906), Львовской области (+833), Донецкой области (+705), Хмельницкой области (+664).

Среди больных – 491 ребенок и 335 медработников. За сутки госпитализировали 5558 человек, летальных исходов – 407, выздоровели – 6405 пациентов.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Всего было проведено 139 224 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401.

С начала пандемии в стране заразилось 1 млн 674 тысяч 168 человек, выздоровело – 1 млн 313 тысяч 481, летальных исходов 32 825.

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Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 самой сложной является ситуация с заполненностью больниц в Киеве и Одессе

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