В УЦОКО рассказали, что делать в случае ухудшения состояния здоровья накануне ВНО

Фото из открытых источников

Для прохождения дополнительной сессии ВНО стоит иметь специальный документ, подтверждающий состояние здоровья поступающего

Если накануне сдачи основной сессии Внешнего независимого оценивания (ВНО) поступающий будет чувствовать себя плохо, то он сможет сдать тестирование во время дополнительной сессии. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"Обращаю ваше внимание: если у вас накануне тестирования повысилась температура, вы чувствуете боль в горле, головную боль, начался сухой кашель или вы чувствуете затрудненное дыхание - пожалуйста, не медлите и обращайтесь к семейному врачу", - отметил он.

По словам Бойко, своевременное обращение к врачу даст возможность получить документ, согласно которому, поступающий сможет принять участие в дополнительной сессии ВНО-2021.

При этом чиновник добавил, что в случае плохого самочувствия во время проведения тестирования и по заключению медработника в пункте проведения тестирования участнику будет нужна помощь врача, медицинский работник вызовет скорую помощь. В частности, если после этого участник ВНО не сможет вернуться в аудиторию и продолжить работу, он будет иметь право принять участие в дополнительной сессии.

Кроме этого, Бойко пояснил, что время, которое участник провел за пределами аудитории, не добавляется ко времени, отведенному на выполнение сертификационной работы.

Новости по теме: В Украине могут изменить пороговый балл ВНО: От чего это зависит

Ранее сообщалось, что на основную сессию ВНО в этом году зарегистрировалось почти 390 тысяч участников. Больше всего желающих сдать тестирование по математике.