В УЦОКО определили пороговые баллы по шести предметам ВНО

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Более 31% участников не набрали необходимое количество баллов по математике

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Как отмечается, было решено установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике – 10, по физике – 12.

Известно, что от количества лиц, которые принимали участие в тестировании по этим предметам и выбрали определение результатов по шкале 100-200 баллов, порог "сдал/не сдал" не преодолели:

по английскому языку – 10,68%,

по испанскому языку – 15,79%,

по немецкому языку – 11,49%,

по французскому языку – 8,94%,

по математике – 31,11%,

по физике – 8,33%.

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Как отмечается, завтра на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по иностранным языкам и физике по шкале 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым зачисляют как оценку за ГИА), по математике результаты ВНО и ГИА будут размещены 19 июня.

"Обращаем внимание, что участники тестирования текущего года смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, будут размещены на информационных страницах участников 18 июня, по математике – 19 июня", – добавили в УЦОКО.

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Напомним, ранее в сети появилась подборка забавных формулировок из произведений участников ВНО по украинскому языку.