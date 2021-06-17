В УЦОКО определили пороговые баллы по шести предметам ВНО
Более 31% участников не набрали необходимое количество баллов по математике
Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.
Как отмечается, было решено установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике – 10, по физике – 12.
Известно, что от количества лиц, которые принимали участие в тестировании по этим предметам и выбрали определение результатов по шкале 100-200 баллов, порог "сдал/не сдал" не преодолели:
- по английскому языку – 10,68%,
- по испанскому языку – 15,79%,
- по немецкому языку – 11,49%,
- по французскому языку – 8,94%,
- по математике – 31,11%,
- по физике – 8,33%.
Как отмечается, завтра на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по иностранным языкам и физике по шкале 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым зачисляют как оценку за ГИА), по математике результаты ВНО и ГИА будут размещены 19 июня.
"Обращаем внимание, что участники тестирования текущего года смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, будут размещены на информационных страницах участников 18 июня, по математике – 19 июня", – добавили в УЦОКО.
Напомним, ранее в сети появилась подборка забавных формулировок из произведений участников ВНО по украинскому языку.