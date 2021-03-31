В учебниках по истории нашли ошибки на карте: Украину изобразили без Крыма

Оба учебника выпустили один и тот же автор и издательство

Фото из открытых источников

В двух учебниках по истории Украины опубликовали карту страны, на которой отсутствует временно оккупированный Крым. Об этом сообщает "Историческая правда".

Как отмечается, речь идет об учебниках для 9 и 10 классов. Ошибки заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Так, в учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, издательство: "Грамота", 2018" четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.

Учебник с картой Украины без Крыма Историческая правда

В другом учебнике для учащихся 9 класса, этого же автора, Струкевича, что выдало то же издательство "Грамота" на год раньше, в 2017 году, Украина изображена также без аннексированного полуострова.

Учебник с картой Украины без Крыма Историческая правда

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Ранее сообщалось, что в Украине хотят штрафовать за изображение страны без временно оккупированных территорий - Крыма или ОРДЛО. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендует принять соответствующий законопроект №5166 за основу.