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В трех областях Украины превышены эпидемиологические показатели, - МОЗ

Фото из открытых источников

Однако они продолжают находиться в зеленой зоне

По состоянию на утро пятницы, 6 августа, все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, однако в трех областях фиксируют превышение показателей госпитализации пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, при установленной норме не более чем 50%, отрицательная динамика наблюдается в Донецкой, Ровенской и Тернопольской областях. 

Так накануне показатель госпитализаций в Донецкой области составил 84,1%, хотя ранее он находился на уровне 58,5% и 81,2%.

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В Ровенской области превышение установленных норм фиксируют уже в течение трех дней - 150%, 70,6% и 88,2%.

Наиболее нестабильной является ситуация в Тернопольской области, где 3 августа показатель госпитализаций был 172,7%, 4 августа - 260%, а 5 августа - 150%. 

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Напомним, накануне главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о перспективах введение локдауна и отметил, что сейчас в стране используют систему адаптивного карантина. 

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