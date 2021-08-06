В трех областях Украины превышены эпидемиологические показатели, - МОЗ

Фото из открытых источников

Однако они продолжают находиться в зеленой зоне

По состоянию на утро пятницы, 6 августа, все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, однако в трех областях фиксируют превышение показателей госпитализации пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, при установленной норме не более чем 50%, отрицательная динамика наблюдается в Донецкой, Ровенской и Тернопольской областях.

Так накануне показатель госпитализаций в Донецкой области составил 84,1%, хотя ранее он находился на уровне 58,5% и 81,2%.

Новости по теме: В Минздраве заявили, что оснований для недопуска непривитых учителей к работе нет

В Ровенской области превышение установленных норм фиксируют уже в течение трех дней - 150%, 70,6% и 88,2%.

Наиболее нестабильной является ситуация в Тернопольской области, где 3 августа показатель госпитализаций был 172,7%, 4 августа - 260%, а 5 августа - 150%.

Новости по теме: В Украине за сутки обнаружили 1081 случай коронавируса COVID-19

Напомним, накануне главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о перспективах введение локдауна и отметил, что сейчас в стране используют систему адаптивного карантина.