В топ-100 по результатам Стамбульского марафона попали 18 украинцев

Среди 50-ти лучших Игорь Панченко (37-й) и Дмитрий Нанаки (43-й) с результатом 2:45:37 и 2:46:37 соответственно

Как отмечается, лучший результат среди украинцев показали Игорь Панченко (37-й) и Дмитрий Нанаки (43-й) с результатом 2:45:37 и 2:46:37 соответственно.

В сотню первых вошли еще 11 украинских спортсменов, которые пришли к финишу 56, 60, 63, 66, 72, 75, 78, 85, 89, 92 и 100-м. Всего в марафонском забеге принимали участие 64 украинцы, 60 достигли финиша.

Среди женщин в сотне лучших пять украинок. Лучший результат у Оксаны Слипенко - 3:50:10 (42-я). Еще четыре женщины пришли к финишу марафонской дистанции 48, 52, 83, 88-й. Всего в марафонском забеге принимали участие 15 спортсменок, 13 из них финишировали.

К слову, первое место среди мужчин занял спортсмен из Уганды Виктор Киплангат с результатом 2:10:18, а среди женщин первой стала кенийка Шейла Джеротич с результатом 2:24:15.

Справка:

Стамбульский марафон - международное легкоатлетическое событие, которое происходит с 1979 года.

Забег в этом году проводили в категориях для мужчин и женщин - марафон, 15 км, бег на роликах и на колясках. Также состоялся любительский забег (фанран) на 8 км без фиксации результатов.

Призовой фонд за первое место составляет 35 тыс. долларов, за второе - 20 тыс. долларов, а за третье - 10 тыс. долларов.

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Напомним, 27 июня 2021 года умер 23-летний участник Львовского полумарафона (21 км), ему стало плохо в 200 м до финиша. Из-за инцидента организаторы марафона объявили о приостановке соревнований, но позже их восстановили по измененному маршруту.

Позже стало известно, что причиной остановки сердца бегуна Никиты Носадчука могло быть обезвоживание или злоупотребление энергетическими напитками перед забегом, который глушил сигналы организма. Мужчина бежал с высоким пульсом (175 – 189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими и приравниваются к "красной" зоны.