В ТКГ отреагировали на "указ о национализации" жилья в ОРДЛО

ОРДЛО Фото из открытых источников

Там рекомендовали " не подвергать себя дополнительно уголовной ответственности"

Попытки "национализировать" квартиры в ОРДЛО, которые в соответствии с "указом" так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина могут признать "бесхозными", — незаконны, и за такие деяния после деоккупации наступит ответственность. Об этом в эфире телеканала " Дом" заявила представительница ОРДЛО украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), юрист Татьяна Иванова.

"Я хочу сказать, чтобы меня услышали на непідконтрольній территории, — любые попытки изменить права собственности, если они установлены законодательством Украины, являются незаконными", — подчеркнула она.

Иванова рекомендовала" не подвергать себя дополнительно уголовной ответственности", занимаясь отбором недвижимости на неподконтрольной территории.

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"Если это госслужащие — за это в любом случае придется отвечать, даже если они выполняют свою работу, как сотрудники любых предприятий на непідконтрольній территории. Если это незаконные захват, как это было в 2014-2015 годах, этим людям тоже придется отвечать", — подчеркнула юрист.

Она пояснила, что у людей, которые опасаются за свое имущество, что осталось на оккупированной территории, есть два варианта — реструктуризировать задолженность за местными "законами" или же ждать на деоккупацию, чтобы разобраться с коммунальными платежами.

"Каждый должен принять решение для себя: или вы будете оплачивать коммунальные платежи, или вы подождете, когда эта территория будет освобождена, и только потом разбираться с коммунальными платежами. Тем, кто не хочет идти на риск и решил все-таки коммунальные оплачивать, я хочу сказать, что там работает программа реструктуризации долгов, и если вы не можете въехать на эту территорию, но у вас там есть соседи, знакомые, друзья, кумовья, кто угодно, если хотите сделать реструктуризацию — поручите это им", — рекомендует Иванова.

По ее словам, форсирование "национализации" в ОРДЛО связано с тем, что местные коммунальные предприятия имеют очень большую задолженность по платежам от населения, которое часто не имеет средств, чтобы их оплачивать. А "власти" нужно как-то возмещать эти потери.

"Чтобы каким — то образом погасить эту задолженность, решили ее взыскивать с людей, которые там не проживают, потому что для них это более серьезная тема-избавиться от жилья. Тех, кто там проживает, конечно, никто не будет выселять из — за долгов, а вот взыскать долги с тех, кто не проживает, — очень даже возможно", - дополнила Иванова.

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Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут быть отменены летом.