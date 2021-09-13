В Тернопольской области разоблачили лиц, требовавших почти 7 млн гривен в биткоинах

Предпринимателю сожгли магазины, а затем требовали 7 млн гривен в биткоинах Нацполиция Тернопольской области

Фигурантам может грозить до 10-ти лет заключения

В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц на вымогательстве почти 7 миллионов гривен в биткоинах. Об этом сообщает пресс-служба МВД

Отмечается, что в мае 2021 года к правоохранителям обратился предприниматель с заявлением о повреждении его магазинов в результате пожара.

Полицейские выяснили, что имущество повредили в результате поджога, и установили причастного – жителя Винницкой области.

В частности с предпринимателя начали требовать почти 7 миллионов гривен в биткоинах (в эквиваленте 250 тыс. долл. ).

Подчеркивается, что преступники в случае невыполнения требований угрожали физической расправой и уничтожением имущества ему и семье.

Переговоры по угрозам вел житель Киевской области, а организатором оказался 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои финансовые проблемы.

Предпринимателю сожгли магазины, а затем требовали 7 млн гривен в биткоинах Нацполиция Тернопольской области

Отмечается, что 12 сентября правоохранители провели одновременно 10 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в других владениях, которыми они пользуются, и в транспортных средствах.

Организатору и двум его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению места нахождения еще одного участника группировки и привлечения его к ответственности.

Фигурантам может грозить до 10-ти лет заключения.

Новости по теме: В Одесской области ликвидировали пожар на свалке, подозревают поджог

Напомним, ранее на Ровенщине задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, облил своего племянника бензином и поджег его. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.