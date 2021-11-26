В Тернопольской области нашли каменный саркофаг со скелетами, которым 5 тысяч лет

Кроме этого, нашли 10 амфор, хорошо отшлифованную топор, три бусины из янтаря

Археологи раскопали в Тернопольский области каменный саркофаг с тремя скелетами и другими артефактами, которым по меньшей мере пять тысячелетий. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на комментарий директора областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, археолога Марины Ягодинской.

"Раскопки проводили вместе с археологами Борщевского краеведческого музея вблизи села Озеряны. Раскопали каменную гробницу с останками древних людей. Это, по предварительным оценкам, – молодые люди, один человек вообще – подросток. Кроме этого, нашли 10 амфор, хорошо отшлифованную топор, три бусины из янтаря, две из них очень хорошо сохранились. Найденные артефакты относятся к захоронениям культуры шаровидных амфор, это - IV-III тысячелетия до нашей эры", - отметила она.

По словам Ягодинской, захороненные лежали буквально вдавленные в саркофаг, крайние из них – с поднятыми несмотря на каменные стенки гробницы руками, что случается довольно редко.

Она отметила, что найденный костный материал передадут в отдел биоархеологии Института археологии НАН Украины, где их будет изучать научный сотрудник этого учреждения, кандидат исторических наук, археолог Леся Козак. После этого археологические находки вместе с саркофагом будут переданы Борщевскому краеведческому музею.

Напомним, ранее в Тернопольской области во время весенне-полевых работ случайно уже обнаруживали древний саркофаг, возраст которого может насчитывать до 5 тысяч лет.