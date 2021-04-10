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В Тернопольской обл. обнаружили каменный саркофаг возрастом до 5 тысяч лет

Фото из открытых источников

Его нашли случайно во время весенне-полевых работ

В Тернопольской области во время весенне-полевых работ случайно обнаружили древний саркофаг, возраст которого может насчитывать до 5 тысяч лет. Об этом заявила директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, археолог Марина Ягодинская, передает Укринформ.

"Сельский голова Ридодубов Чертковского района сообщил, что во время весенне-полевых работ за селом в поле трактор зацепил и проломил каменную глыбу, под которой оказались отверстие. В нем увидели человеческий череп. Когда археологи прибыли на место находки, то обнаружили в земле часть каменного гроба-саркофага из местного красного камня. Крышка, тоже каменная, была частично проломлена во время разделки земли техникой. Предварительно – это типичное захоронение времен или так называемой комаровской культуры, могильник "белопотоцкого типа", или культуры шаровидных амфор. То есть, речь идет ориентировочно о IV тысячелетии до нашей эры", - проинформировала Ягодинская.

По ее словам, она вскоре планирует выехать на место находки, где будет работать группа археологов.

Специалисты окончательно определят возраст саркофага и исследуют человеческие останки, которые там хранятся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе археологи нашли медную монету времен правления хана Золотой Орды Абдуллаха, которой более 600 лет.

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