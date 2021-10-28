home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Тернополе с 1 ноября введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

Тернополь Фото из открытых источников

Ограничения будут касаться работы ресторанов, кафе, ТРЦ и ночных клубов, а также перевозки пенсионеров

С ноября в Тернополе введут дополнительные карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Согласно сообщению, с 1 ноября будет разрешена работа заведений общественного питания при условии:

  • вакцинации 100% сотрудников;
  • заполненности не более 50% с расчетом не более 4 человек за столиком на расстоянии 1,5 метра между столами;
  • работы с 06:00 до 23:00.

Со 2 ноября на период действия установленного на территории Тернопольской городской территориальной общины карантина бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте без ограничений будет только с 10:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 в будни. В выходные и праздничные дни пенсионеры смогут ездить бесплатно в течение целого дня.

Кроме того, в городе будет запрещено проведение массовых мероприятий, празднований, дискотек и работа ночных клубов. А в ТРЦ и других заведениях торговли, общественного питания обязали обеспечить аудио- и видеоинформацию о необходимости вакцинации от болезни COVID-19.

Новости по теме: Киев переходит в красную зону с 1 ноября, - решение госкомиссии по ТЭБ и ЧС

Напомним, во время вчерашнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято решение с субботы, 30 октября, перевести семь областей в красную зону. Карантин усилят на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Загородний: Меркель в 2014 году рекомендовала включить Медведчука в состав ТКГ, поскольку он лучше других украинских политиков знает, как установить мир на Донбассе Нимченко: Медведчук стоял у истоков переговорного процесса и как никто занимался программно и стратегически возвратом незаконно удерживаемых лиц Дубовой: Медведчук уже договорился с руководством РФ о поставках газа, но Зе-власть нацелилась на самый настоящий социальный геноцид Влиятельные западные издания пишут о давлении на СМИ и репрессиях украинской власти против Медведчука, – Богатырев

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект