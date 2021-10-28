В Тернополе с 1 ноября введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

Ограничения будут касаться работы ресторанов, кафе, ТРЦ и ночных клубов, а также перевозки пенсионеров

С ноября в Тернополе введут дополнительные карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета .

Согласно сообщению, с 1 ноября будет разрешена работа заведений общественного питания при условии:

вакцинации 100% сотрудников;

заполненности не более 50% с расчетом не более 4 человек за столиком на расстоянии 1,5 метра между столами;

работы с 06:00 до 23:00.

Со 2 ноября на период действия установленного на территории Тернопольской городской территориальной общины карантина бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте без ограничений будет только с 10:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 в будни. В выходные и праздничные дни пенсионеры смогут ездить бесплатно в течение целого дня.

Кроме того, в городе будет запрещено проведение массовых мероприятий, празднований, дискотек и работа ночных клубов. А в ТРЦ и других заведениях торговли, общественного питания обязали обеспечить аудио- и видеоинформацию о необходимости вакцинации от болезни COVID-19.

Напомним, во время вчерашнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято решение с субботы, 30 октября, перевести семь областей в красную зону. Карантин усилят на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.